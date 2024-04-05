نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعترض صاروخين من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإٍسرائيلي اعتراض منظومة القبة الحديدية صاروخين تم إطلاقهما من قطاع غزة صوب مدينة نيتفوت جنوب إسرائيل.

ولم ترد أي تقارير عن إصابات جراء الهجمات، التي تعد الأولى في المنطقة منذ 16 يناير الماضي، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات عسكرية في قطاع غزة ردًا على هجوم حماس على بلدات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن قتل 1200 شخص واحتجاز قرابة 240 رهينة واقتيادهم إلى القطاع.