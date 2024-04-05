نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم روسي على خاركيف يخلف 4 قتلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤولون اليوم الخميس، إن هجومًا روسيا بطائرات مسيرة على بنايات سكنية في مدينة خاركيف الأوكرانية، وعلى منشأة للطاقة في المنطقة المحيطة أدى لمقتل 4 وقطع الكهرباء عن 350 ألف ساكن.

وقالت شركة "يوكرينيرغو" المشغلة للشبكات، إنه بحلول المساء تقرر فرض قيود "معتدلة" على إمدادات الطاقة في 6 مناطق أوكرانية، بسبب الهجمات الأحدث على البنية التحتية للشبكة وارتفاع استهلاك الكهرباء.

وخاركيف هي ثاني أكبر مدن أوكرانيا وتقع على بعد نحو 30 كيلومترًا عن الحدود الروسية، وشهدت ضربات وقصفًا على مدى الحرب الدائرة منذ 25 شهرًا وهي من بين الأكثر تضررًا في أوكرانيا، خاصة في وقت جددت فيه روسيا هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على شبكة الطاقة.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف، إن 3 من المنقذين قتلوا في ضربة بعدما وصلوا لموقع بناية سكنية تعرضت لهجوم سابق.

وأضاف عبر تطبيق تلغرام للتراسل، أن 12 أصيبوا ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وذكر مكتب الادعاء العام في خاركيف على تلغرام، أن بنايات سكنية ومتاجر ومنشأة طبية وسيارات لحقت بها أضرار في الهجوم.

وأكد سينيهوبوف، أن روسيا استخدمت 15 طائرة مسيرة على الأقل في الهجمات على خاركيف.

وأوضحت هيئة الأركان، أن الجيش الأوكراني أسقط 11 طائرة مسيرة من طراز شاهد من أصل 20 تم إطلاقها على البلاد خلال الليل.

وقال سينيهوبوف، إن طائرات مسيرة استهدفت أيضًا محطة للكهرباء في المنطقة في مواصلة للضغوط على شبكة الطاقة التي تعرضت لهجمات متكررة وضربات جوية في الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت يوكرينيرغو المشغلة للشبكات في بيان، "في خاركيف وأماكن في المنطقة هناك نحو 350 ألفًا دون كهرباء".

وقالت وزارة الطاقة، إن القوات الروسية استهدفت أيضًا محطة للطاقة الشمسية في منطقة دنيبروبيتروفسك مما تسبب في نشوب حريق لكن تم إخماده. وقال حاكم المنطقة، إن ضربات أصابت منشأة تعليمية ومركزًا ثقافيًا ومسكنًا خاصًا خلال الليل دون ورود تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.