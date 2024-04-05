نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الباكستاني يدعو لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل رئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف، السفير أحمد جواد ربيع، سفير فلسطين في إسلام أباد، وذلك بحضور وزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد اسحق دار، ومستشار رئيس الوزراء طارق فاطمي ووكيل الخارجية الباكستانية.

ووجه رئيس الوزراء الباكستانى الشكر لرئيس دولة فلسطين الدكتور محمود عباس على رسالة التهنئة الحارة التي بعث بها له عقب إعادة انتخابه، وقال إن باكستان لديها علاقة تاريخية ووثيقة مع دولة فلسطين الشقيقة وأنها دعمت باستمرار القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وكذلك في المحافل الدولية الأخرى.

وأدان رئيس الوزراء بشدة الأعمال الوحشية الإسرائيلية المستمرة في غزة والمستمرة بلا هوادة منذ 7 أكتوبر 2023، ودعا إلى الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشجاع والبريء.

وأعرب عن تعازيه العميقة في الوفاة المأساوية لأكثر من 32 ألف فلسطيني، من بينهم 17 ألف طفل، بالإضافة إلى أكثر من 70 ألف جريح بسبب الأعمال الوحشية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الحكم المؤقت لمحكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، وذكر أن باكستان قدمت أيضًا بيانًا شفهيًا لدعم فلسطين في محكمة العدل الدولية.

وبينما رحب رئيس الوزراء بتبني قرار مجلس الأمن رقم 2728، أعرب عن خيبة أمله لأن إسرائيل اختارت تجاهل القرار ومواصلة انتهاكه بوقاحة.

وأكد للسفير الفلسطيني أن باكستان ستواصل رفع صوتها في كل محفل دولي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، فقد أرسلت باكستان حتى الآن سبع دفعات من مواد الإغاثة لسكان غزة. ومن المقرر صرف دفعة أخرى بعد العيد مباشرة.

من جانبه، شكر السفير الفلسطيني رئيس الوزراء والشعب الباكستاني على دعم الشعب الفلسطيني الذي كان مصدر قوة لهم في هذا الوقت العصيب.