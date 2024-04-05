نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير قطر بالقاهرة: يؤكد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية لدى جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

وقال السفير القطري طارق الأنصاري في تغريدة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: "يطيب لي أن أتقدم باسمى آيات التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري الشقيق، بمناسبة أداء الرئيس اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، داعيًا المولى العلي القدير أن يوفق الشقيقة مصر وشعبها الكريم إلى مزيد من الخير والتقدم والازدهار".

وأضاف السفير: "‏ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أؤكد على عمق ومتانة العلاقات بين بلدينا الشقيقين، والتي تشهد في هذه المرحلة انطلاقة ملحوظة على كافة الأصعدة وزخمًا وتعاونًا بناءً هدفه الأول والأساس رفاهية ورخاء شعبي البلدين، وتحقيق مصالحهما المشتركة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للبلدين الشقيقين".

وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثالثة أمام نواب البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة لتصبح المقر الجديد للحكم بدلا من وسط القاهرة.

وأعلن السيسي خلال كلمته ملامح المرحلة الجديدة حيث تواجه مصر عدة تحديات اقتصادية وأمنية.

ومن المتوقع أن تقدم حكومة مصطفى مدبولي استقالتها ولكنها ستستمر في تسيير الأعمال حتى يختار السيسي رئيسا جديدا للوزراء.