نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير التركي بالقاهرة يعلن عن زيارة للرئيس السيسي إلى تركيا الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، أن الرئيس السيسى سيقوم بزيارة إلى تركيا خلال الفترة المقبلة، وخلال تلك الزيارة سيتم عقد لقاءات هامة بين الجهات فيما يتعلق بتطوير العلاقات فى المجالات الثقافية والتعليمية والأمنية والتجارية، واجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة المقبلة للتحضير لهذه الزيارة.

وأضاف، قام الرئيس رجب طيب أردوغان بزيارة ناجحة للغاية إلى مصر عقدت خلالها اجتماعات مهمة بين البلدين فى مجالات الثقافة والتعليم والأمن والتجارة.

جاء ذلك خلال كلمته، الخميس، فى حفل الإفطار السنوى للصحفيين والإعلاميين المصريين، وذلك بمقر إقامته.

وفيما يتعلق بالوضع الإنسانى فى غزة، قال السفير: إن تركيا ومصر لم تكونا فاقدتى الشعور فيما يتعلق بالوضع الإنسانى فى غزة، وأن تركيا زادت مساعداتها الإنسانية بالتعاون مع مصر.

وأشار، إلى أن 95% من المساعدات التى تصل إلى غزة تمر عبر مصر بدعم من السلطات المصرية، كما أن تركيا أرسلت حتى الآن 21 طائرة مساعدات و8 سفن مساعدات.

ووجه السفير، الشكر لجميع السلطات المصرية فى القاهرة والعريش، وخاصة وزارة الخارجية والهلال الأحمر المصرى والجهات الأمنية، على المساعدة التى قدمتها، موضحا، أن كل سفينة مساعدات جاءت إلى غزة أحضرت ما بين 2 إلى 3 آلاف طن من المساعدات.

وأضاف، أن الجانب الإسرائيلى الذى يسيطر على الجانب الآخر من الحدود، يجب أن ينشط إجراءاته على الحدود من أجل وصول المساعدات إلى غزة بشكل أسرع متابعا: “يجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات ملموسة لضمان دخول المواد الغذائية والمواد إلى غزة".

وأعرب السفير، عن أمله فى التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى غزة والبدء فى أعمال إعادة الإعمار فى أقرب وقت ممكن، موضحا، أنهم يقدرون الدور الذى تلعبه مصر فى هذا السياق.

وأوضح، أن تركيا مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم فى فترة ما بعد وقف إطلاق النار، لأن الشعب التركى يشعر بمعاناة وظلم الشعب الفلسطيني مثل الشعب المصرى.

خلال حفل الإفطار، قدم سفير تركيا الممثل التركى على بوراك جيلان، وأشار إلى أنه يمكن تنظيم ليلة توزيع الجوائز فى القاهرة بحضور نجوم المسلسلات الأتراك المشهورين والنجوم المصريين فى المسلسلات التليفزيونية المصرية، مضيفا، أنه من المتوقع أن يشارك فنانون أتراك ومصريون فى ليلة توزيع الجوائز.

وقال السفير: شهر رمضان هو شهر العبادة والخير والصبر، والعيد هو مناسبة الفرح والمشاركة والمصالحة، وتمنى أن يتقبل الله عز وجل فى رمضان جميع العبادات والأعمال الصالحة، وأن يدخل عيد الفطر المبارك الفرحة والبهجة على الشعب المصرى والعالم الإسلامى والإنسانية وأن يكون وسيلة للتعاون والتضامن.