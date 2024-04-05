نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور سفراء ودبلوماسيين.. سفارة قطر بالقاهرة تحتفل بيوم اليتيم العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة دولة قطر بالقاهرة الخميس، حفل إفطار بمناسبة يوم اليتيم العربي، بحضور أكثر من 200 طفل وطفلة من الأيتام بالتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني ودور الرعاية، وبحضور عدد من أهم الشخصيات السياسية والفنية ومسؤلي منظمات المجتمع المدني وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وألقى السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر مندوبها الدائم بجامعة الدول العربية لدى جمهورية مصر العربية، كلمة رحب فيها بالضيوف وأشار إلى قوة التعاون المصري- القطري على الصعيد الإنساني، مؤكدا أن كلا البلدين يجمعهما العديد من الثقافات والعادات المشتركة ومن بينها الاحتفاء بيوم اليتيم سنويًا لتقديم الاهتمام لهؤلاء الأطفال كونهم يمثلون مستقبل الدول.

وأضاف الأنصاري، أن الهدف من الاحتفالية إشعار الأطفال بالحضور المجتمعي حولهم، وإرسال رسالة بأننا نهتم بهم خاصة في شهر رمضان الكريم، قائلا: رمضان في مصر حاجة تانية.. وفي قطر رمضان حاجة تانية فكلا البلدين يتمتعان بالكثير من العادات المشتركة في رمضان، وأبرزها الحرص على الإفطار سويًا للمزيد من الحب والمودة.

وحرص السفير على التقاط الصور مع الأطفال بشكل كبير لرسم البهجة والسعادة على وجوههم، وقد امتد هذا الجو الإيجابي إلى الطاولات التي التف حولها الحضور بكل سرور، كما تناثرت أطياف السعادة والابتهاج بين الأطفال الصغار.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية والتضامنية في المجتمع المصري، وتحفيز الجهود المشتركة بين مصر وقطر لتخفيف معاناة المجتمعات الضعيفة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وتلاحمًا.

حضر حفل الإفطار عدد من السفراء منهم: كوريا الجنوبية، إيطاليا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، كازاخستان، باكستان، مقدونيا، مالطا، سويسرا، النرويج.

كما حضر الفنانة إلهام شاهين، الفنانة ليلى عز العرب، الفنانة جورى بكر، المستشار خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف، المستشار عادل ماجد، النائب علاء عابد.

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