قطر تدين بشدة الغارة الإسرائيلية التي أدت لمقتل عاملين الإغاثة في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أدانت دولة قطر بشدة الغارة الإسرائيلية التي أدت مقتل عدد من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة، وتعدّها جريمة صادمة ومخالفة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، وفق بيان وزعته سفارة الدوحة في القاهرة، رفض دولة قطر التام استخدام الغذاء سلاحًا ضد المدنيين في الحرب على غزة، كما تشدّد على ضرورة وصول المساعدات إلى مناطق القطاع كافة، دون عوائق.

وجددت الوزارة التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، فضلًا عن ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في كافة الجرائم المرتكبة جراء هذه الحرب المروّعة.