العالم اليوم - اليمن تعرض لـ424 غارة والحوثيون استهدفوا 90 سفينة

انتم الان تتابعون خبر اليمن تعرض لـ424 غارة والحوثيون استهدفوا 90 سفينة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أبريل 2024 07:21 صباحاً - قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، أمس الخميس، إن نحو 37 شخصا قتلوا وأصيب 30 آخرون في 424 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن خلال نحو 3 أشهر.

وتهاجم ميليشيات الحوثي، التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم المناطق المأهولة بالسكان في اليمن، السفن العابرة للبحر الأحمر منذ نوفمبر تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وترد الولايات المتحدة وبريطانيا بهجمات انتقامية منذ فبراير.

وقال عبد الملك الحوثي، في كلمة بثها التلفزيون، إنه تم استهداف 90 سفينة في البحر الأحمر، وأن هجمات الطائرات المسيرة تزايدت وامتدت إلى مناطق جديدة.

وأضاف أنه تم شن 34 هجوما خلال شهر واحد باستخدام 125 صاروخا باليستيا وطائرات مسيرة.

وأدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر الشركات على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف تابعة للحوثيين ردا على الهجمات على السفن.