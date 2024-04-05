نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منفذ محاولة اغتيال حاكم مقاطعة مورمانسك الروسية يعترف بدوافعه الجريمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المحكمة الجنائية الروسية اعتقال المجرم الذي نفذ عملية طعن حاكم مقاطعة مورمانسك أندريه تشيبيس.

وجاء في بيان المحكمة: "كجزء من القضية الجنائية المتعلقة بمحاولة اغتيال حاكم مقاطعة مورمانسك، تم اعتقال المشتبه به واستجوابه، ويقوم المحققون في الوقت الحالي بإجراءات التحقيقات التي تهدف إلى تحديد جميع ملابسات الجريمة، بما في ذلك دراسة محتويات هاتف المعتقل ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت المحكمة: "أوضح المتهم أثناء الاستجواب أنه نفذ الهجوم بدافع الكراهية الشخصية، وتم تكليف المتهم بإجراء فحوصات الطب الشرعي اللازمة، بما في ذلك الطب النفسي".

هذا وظهر تشيبيس في مقطع فيديو لاحقا، وأكد أنه في وضع جيد بعد عملية جراحية أجراها الأطباء له، شاكرا الفريق الطبي والناس الذين وقفوا بجانبه.

وفي وقت سابق، صرح يوري شيرييف، كبير الأطباء في مستشفى أباتيتي-كيروف، أن حالة حاكم مقاطعة مورمانسك الروسية أندريه تشيبيس خطيرة، وذلك بعد تعرضه أو لهجوم بسكين، مشيرا إلى أنه يرقد في العناية المركزة.