نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تحصي مساعداتها الإنسانية إلى غزة منذ بدء الحرب على القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير التركي في مصر، صالح موطلوشن، إن بلاده أرسلت إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية عليه قبل نحو 6 أشهر حتى اليوم 21 طائرة و8 سفن مساعدات إنسانية.

وقال موطلوشن، في كلمة له خلال مأدبة إفطار أقامها لوسائل إعلام مصرية بالعاصمة القاهرة، أمس الخميس: "مساعدات تركيا الإنسانية زادت بالتعاون مع مصر و95 بالمئة من المساعدات التي تصل غزة تمر عبر مصر وبدعم من سلطاتها".

وتابع: "أرسلت تركيا حتى الآن 21 طائرة و8 سفن مساعدات، وتحمل كل سفينة مساعدات إلى غزة ما بين 2 إلى 3 آلاف طن من المواد الإغاثية".

وأكد السفير التركي "ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات ملموسة أكثر من أجل إدخال الغذاء والمواد الإغاثية إلى غزة"، مشيرا إلى أن "هذا ما تطلبه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وأعرب عن تمنياته في "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والبدء في إعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن"، مثمنا الدور الذي تلعبه مصر في هذا السياق.

وشدد أن أنقرة "مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم في الفترة التي تلي وقف إطلاق النار".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية الأربعاء الماضي، وصول حجم المساعدات الإنسانية التركية للفلسطينيين إلى 42 ألف طن، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 182 على التوالي، مخلفا عشرات آلاف الضحايا ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.