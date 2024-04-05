نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمدة لندن: مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل يجب أن تتوقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم عمدة لندن صادق خان إلى شخصيات بارزة في حزب العمال البريطاني بدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، ومن بينها وقف تصدير السلاح.

وقال عمدة لندن إنه يجب على رئيس الوزراء ريشي سوناك تعليق مبيعات الأسلحة، قائلا: "يجب أن تتوقف"، مشددا على أنه يشعر "بالفزع" من الطريقة التي يبدو بها أن القوات الإسرائيلية استهدفت قافلة مساعدات تديرها منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية للأغذية.

وأضاف: "من وجهة نظري، لا يمكن للمرء سوى استخلاص نتيجة واحدة من حقيقة أن الحكومة لا تنشر المشورة القانونية"، مؤكدا أنه "يجب على الحكومة أن توقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل. أعتقد أننا يجب أن نحاسب الحكومة الإسرائيلية".

وتأتي تعليقات خان، في الوقت الذي تدعو فيه شخصيات بارزة أخرى في حزب العمال، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بعد مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة.

كذلك طالب المشرفون على تصدير السلاح البريطاني لإسرائيل، بوقف عملهم خشية ضلوعهم بجرائم حرب في غزة.

وفي وقت سابق، انضم 3 قضاة سابقين بالمحكمة العليا إلى أكثر من 600 من العاملين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، معتبرين أن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.

وأظهر استطلاع أجرته شركة الأبحاث "YouGov" أن 56% من الناخبين البريطانيين يؤيدون فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل، وأن 59% من الناخبين يقولون إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة.