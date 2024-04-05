العالم اليوم - بعد حادثة "وورلد سنترال كيتشن".. إقالة قائد لواء ناحال

انتم الان تتابعون خبر بعد حادثة "وورلد سنترال كيتشن".. إقالة قائد لواء ناحال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أبريل 2024 10:25 صباحاً - أقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أمس الخميس، قائد لواء "ناحال" عقب مقتل عمال الإغاثة التابعين لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن".

فقد قالت القناة 14 الإسرائيلية إن هرتسي هاليفي قرر تنحية قائد لواء ناحال، وقائد المساعدة اللوائية بعد مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة.

وأضافت القناة، أن رئيس الأركان قرر توبيخ قائد المنطقة الجنوبية وقائدي الفرقة 162 ولواء ناحال.

ويأتي هذا بعدما استهدف الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين الماضي، قافلة لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" في دير البلح وسط قطاع غزة، الأمر الذي نجم عنه مقتل 7 موظفين أجانب يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وتسبب هذا الأمر بإدانات عربية ودولية ومطالب بالتحقيق في الحادثة.

وعلى هذا الصعيد، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن الجيش الإسرائيلي أنهى تحقيقه الأولي في الضربات على قافلة منظمة "وولد سنترال كيتشن"، مضيفا إنه من المقرر إطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع على النتائج.

واعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أن التحقيق الذي يجريه الجيش بشأن الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل 7 من موظفي الإغاثة في قطاع غزة قد يستغرق عدة أسابيع.

وأشارت إلى أن رئيس الأركان قام بمشاركة نتائج التحقيق الأولية، وهي تشير إلى أنه كان خطأ بسبب صعوبة تحديد هوية الهدف ليلاً في ظل ظروف الحرب المعقدة للغاية، و"نحن نجري تحقيقا شاملا ومفصلا وشفافا لهذه القضية، من خلال آلية تقييم وتقصي الحقائق، وهي هيئة خبراء مستقلة. وخلال الأسابيع المقبلة عندما تصبح النتائج واضحة، سنعلن النتائج ونشاركها مع الجمهور بكل وضوح".