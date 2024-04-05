العالم اليوم - كاميرون يتعهد "بمحاسبة إسرائيل" على مقتل 3 بريطانيين في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 أبريل 2024 11:22 صباحاً - حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن بريطانيا "ستحاسب إسرائيل" على مقتل 3 بريطانيين، من بين 7 من عمال الإغاثة في غزة، وسط غضب عالمي من هجوم الجيش الإسرائيلي على قافلة الغذاء التابعة لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن".

وفي مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، رفض ديفيد كاميرون الحديث عن المطالب المتزايدة بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل في أعقاب هذه الفظائع.

كما رفض وزير الخارجية البريطاني الادعاءات بأن الحكومة البريطانية تقلل من أهمية الحادث لتجنب إثارة غضب إسرائيل.

ووصف كاميرون الغارة الثلاثية التي نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية هذا الأسبوع على قافلة "وورلد سنترال كيتشن" بأنها "مروعة" وأشاد بعمال الإغاثة السبعة الذين قتلوا.

واشتد الغضب العالمي تجاه الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع بعد أن أصيب عمال الإغاثة بصاروخ أثناء محاولتهم توصيل الطعام للفلسطينيين في سيارة تحمل علامة واضحة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن طالب، أمس الخميس، في مكالمة متوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، زاعمًا أن الوقف أصبح الآن "ضروريًا" وأن الدعم الأميركي مشروط باتخاذ خطوات جديدة لحماية عمال الإغاثة والمدنيين.

وتذهب تصريحات بايدن إلى أبعد من موقف الحكومة البريطانية، التي سعت إلى "وقف فوري" للقتال لتهيئة الظروف "لوقف مستدام لإطلاق النار".