نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني: شعبنا يعلم كيف يهزم الإمبراطوريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، اليوم الجمعة، من أي اعتداء ضد بلاده متوعدا بالرد على ذلك.

وقال سلامي، إن "الشعب الإيراني يعلم كيف يهزم الإمبراطوريات، ونحن نحذر من أن أي اعتداء ضد إيران لن يبقى من دون رد".

وأضاف: "لن تتمكن أي قدرة مهما كانت من إلحاق الضرر بجسد هذه الأمة".

وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني يعيش اليوم على الإنعاش الأمريكي والغربي وإذا توقف هذا الإنعاش سيسقط هذا الكيان وهذا اليوم ليس ببعيد".

وأردف: "الكيان الصهيوني يترنح اليوم وسيسقط وسيرضخ للمقاومة العظيمة في فلسطين".

وأكد قائد الحرس الثوري أن "غزة تواجه اليوم الإمبراطوريات في العالم إلا أنها تقف ثابتة، وفلسطين ستقف وهذه سنة إلهية ومؤامرات الأعداء سترتد عليهم".

وشدد: "الأرض ستعود إلى الفلسطينيين ولا سبيل للصهاينة إلا الاستسلام"

وقال سلامي: "لا يمكن لإسرائيل أن تتحمل كل هذا العداء الذي يكنه الشباب الفلسطيني لها والذي يمتد لعقود عدة".

واستهدف الطيران الإسرائيلي قبل أيام مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

هذا، ونشر حساب المرشد الإيراني علي خامنئي على منصة "إكس"، تهديدا لإسرائيل باللغة العبرية بخصوص استهدافها للقنصلية الإيرانية في دمشق.

وجاء في التغريدة التي نشرها حساب علي خامنئي الموثق: "بإذن الله سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق".

كما شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا