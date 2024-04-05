نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يصدر بيانه حول مقتل عمال الإغاثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي خلاصة تحقيقه بشأن مقتل عمال الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي العالمي بغارة في غزة، مشيرا إلى قواته لم تتعرف على سيارات المنظمة ووأن أحد القادة أخطأ التقدير.

ووفقا لنتائج التحقيق في ملابسات الحادث الذي أجرته آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة برئاسة الجنرال المتقاعد يؤاف هار إيفِن، وتم تقديمه الخميس لرئيس الأركان الجنرال هيرتسي هاليفي، فإن "قوات جيش الدفاع رصدت مسلحا واحدا على متن إحدى شاحنات المساعدات، ثم اعتقدت بوجود مسلح آخر. وبعد مغادرة السيارات للمستودع الذي تم إفراغ المساعدات فيه، أخطأ أحد القادة الاعتقاد بأن مسلحين من حماس يتواجدون في السيارات المرافقة. ولم تتعرف القوات على السيارات المذكورة باعتبارها تابعة لمنظمة الـ WCK (المطبخ المركزي العالمي).

وأشارت استنتاجات تحقيق الجيش الإسرائيلي إلى أنه "كان بالإمكان منع وقوع الحادث ومع ذلك كانت الجهات التي وافقت على الهجوم على قناعة بأنها تستهدف عناصر من حماس".

ولفت التقرير إلى أن "استهداف سيارات المساعدات عبارة عن خطأ جسيم نجم عن خلل خطير يعود إلى التعرف الخاطئ، وإلى الخطأ في اتخاذ القرارات وشن هجوم بصورة تتعارض مع أوامر وتعليمات إطلاق النار".