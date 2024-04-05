نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: إطلاق نار باتجاه دورية إسرائيلية من الجانب الأردني لمعبر جسر الحسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية أن حادثة إطلاق نار وقعت فجر الجمعة من الجانب الأردني لمعبر جسر الحسين باتجاه قوة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وذكرت القناة أنه وفقا للتقارير "تعرضت سيارة جيب دورية مأهولة بجنود من كتيبة أسود هياردين المختلطة المسؤولة عن المنطقة، وردت القوة بإطلاق نحو عشر رصاصات باتجاه مصدر إطلاق النار، وهرعت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى النقطة المحددة، ولم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي، فيما أصيب جيب الدورية بأضرار، وبعد إطلاق النار، بدأ تحقيق مشترك من قبل الجيش الأردني وقيادة المركز".

وبحسب القناة "يجري التحقق من قيام جندي أردني بتنفيذ عملية إطلاق النار، ويعتبر امتناع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الحادث حتى اللحظة، أمرا استثنائيا".

ونقلت القناة عن المحلل السياسي أمير أورن أن الصورة ما تزال ضبابية وليس معروفا بالضبط مصدر إطلاق النار.