نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال نيويورك "يهز" جلسة مجلس الأمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقفت أعمال جلسة مجلس الأمن التي تعقد اليوم حول الوضع في الشرق الأوسط لبعض الوقت، بعد أن هز زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر مدينة نيويورك وضواحيها.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الأمن على منصة "X" مقطع فيديو وثق الهزات داخل القاعة الرئيسية.

وأعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الزلزال الذي ضرب نيويورك لم يؤثر على عمل مقر الأمم المتحدة، ولم ترد معلومات عن وقوع أضرار.

وقال دوجاريك: "شُعر بالزلزال في جميع أنحاء مبنى مقر الأمم المتحدة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي أضرار".

وقالت السلطات الأمريكية إن زلزالا بقوة 4.8 درجة على سلم ريختر هز مدينة نيويورك ذات الكثافة السكانية العالية صباح الجمعة، حيث اهتزت المباني في جميع أنحاء مانهاتن.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان بالقرب من منطقة لبنان بولاية نيوجيرسي.