نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغلاق مطاري جون كنيدي ونيوآرك ليبرتي الدوليين في نيويورك بعد الزلزال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت السلطات الأمريكية مساء يوم الجمعة مطاري جون كنيدي ونيوآرك ليبرتي الدوليين في نيويورك بعد الزلزال الذي ضرب مدنية نيويورك.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول في مؤتمر صحفي "إن مطار جون إف كينيدي ومطار نيوارك في ولاية نيويورك أوقفا عملياتهما بعد الزلزال ويجري تقييمهما بحثا عن توابع محتملة".

وأضافت هوكول: "أود أن أبلغكم أن مطاري جون كنيدي ونيوارك قد أوقفا العمليات بالكامل".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مطار لاغوارديا في الجزء الشمالي من مدينة نيويورك، لم يتضرر.

وكانت السلطات الأمريكية قد قالت إن زلزالا بقوة 4.8 درجة على سلم ريختر هز مدينة نيويورك ذات الكثافة السكانية العالية صباح الجمعة، حيث اهتزت المباني في جميع أنحاء مانهاتن.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان بالقرب من منطقة لبنان بولاية نيوجيرسي.