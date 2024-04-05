نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوريل: إجراءات إسرائيل لا تكفي لمنع المجاعة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل بفتح بعض الممرات الجديدة للمساعدات الإنسانية في غزة لن يكفي لمنع المجاعة في غزة.

وكتب بوريل على منصة إكس "بعد التنديد واسع النطاق لمقتل سبعة من موظفي "ورلد سنترال كيتشن" على يد الجيش الإسرائيلي والضغوط الدولية المتزايدة، ستفتح الحكومة الإسرائيلية بعض الممرات للمساعدات الإنسانية، لا يكفي هذا لمنع المجاعة في غزة".

وأضاف "يتعين تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الملزم رقم 2728. الآن."

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

ويحل شهر رمضان هذا العام، بينما تواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، حسب بيانات فلسطينية وأممية.