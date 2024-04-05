نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلينكن: إسرائيل مطالبة باتخاذ إجراءات لحماية عمال الإغاثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحّبت الولايات المتحدة الجمعة بتحمّل إسرائيل "كامل المسؤولية" عن مقتل 7 عمّال إغاثة في غزة، مع تشديد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أن واشنطن ستتابع الأمر مع مسؤولين إسرائيليين في الأيام المقبلة.

وقال بلينكن لدى صعوده إلى الطائرة في أعقاب زيارة إلى بروكسل استمرّت ثلاثة أيام "من الأهمية بمكان أن إسرائيل تحمّلت كامل المسؤولية عن هذه الواقعة. ومن المهم ايضًا أنها تتّخذ على ما يبدو خطوات لمحاسبة المسؤولين".

وأضاف "وما هو أكثر أهمية هو الحرص على اتّخاذ خطوات على صعيد المضي قدمًا لضمان عدم تكرار أمر كهذا".

وكانت إسرائيل قد أقرّت في وقت سابق الجمعة بأن أخطاء أدت إلى مقتل عمّال الإغاثة السبعة وهم كندي وثلاثة بريطانيين وبولندي وأسترالية وفلسطيني، بثلاث غارات جوية نفذتها الإثنين طائرة إسرائيلية مسيّرة.

ودعت منظّمة "وورلد سنترال كيتشن" المنتمي إليها العمّال إلى إجراء تحقيق مستقل في الواقعة.

وأشار بلينكن إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهّد للرئيس الأمريكي جو بايدن تغيير الإجراءات العسكرية لبلاده لحماية عمّال الإغاثة في غزة في المستقبل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "سننظر بتمعّن في ماهية تلك الخطوات، وكيف ستؤدي إلى فض للنزاع بشكل أفضل وإلى تنسيق أفضل لحماية عمّال الإغاثة".

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية ستجري مراجعة "شديدة التأني" للتحقيق الإسرائيلي في مقتل عمّال الإغاثة و"سنتناقش في خلاصاته مع مسؤولين إسرائيليين ومع منظّمات إنسانية في الأيام المقبلة".

في وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي إن واشنطن تريد أن ترى أيضًا "نتائج" وعود قطعتها إسرائيل بإتاحة وصول مساعدات إلى شمال غزة المهدّد بمجاعة.

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