نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الإحتلال يعتدي على المصليين في المسجد الأقصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بالضرب على المصلين في باب الأسباط بالمسجد الأقصى.

أصيب عدد من المصلين بالاختناق بعد إطلاق قنابل الغاز عبر طائرة مسيرة في باحات المسجد الأقصى، اليوم الجمعة.

وذكر تلفزيون فلسطين أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت أيضا قنابل الغاز تجاه المصلين في ساحات المسجد.

وأمس، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات إسرائيلية داهمت خيام المعتكفين في باحات المسجد الأقصى فجرا، واعتقلت أربعة منهم. ونقلت الوكالة عن شهود القول إن الشرطة الإسرائيلية فتشت خيام المعتكفين.