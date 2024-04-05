200 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصي

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أحمد جودة - القاهرة - أدي 200 ألف فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك اليوم، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقامت شرطة الإحتلال الإسرائيلي بالاعتداء بالضرب على المصلين في باب الأسباط بالمسجد الأقصى.

أصيب عدد من المصلين بالاختناق بعد إطلاق قنابل الغاز عبر طائرة مسيرة في باحات المسجد الأقصى، اليوم الجمعة.

وذكر تلفزيون فلسطين أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت أيضا قنابل الغاز تجاه المصلين في ساحات المسجد.

وأمس، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات إسرائيلية داهمت خيام المعتكفين في باحات المسجد الأقصى فجرا، واعتقلت أربعة منهم. ونقلت الوكالة عن شهود القول إن الشرطة الإسرائيلية فتشت خيام المعتكفين.