العالم اليوم - رجل الدرون.. هل يصبح خليفة أردوغان؟

انتم الان تتابعون خبر رجل الدرون.. هل يصبح خليفة أردوغان؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أبريل 2024 08:30 صباحاً - ولعبت طائرات سلجوق بيرقدار بدون طيار من طراز TB2 دورًا محوريًا في وقف الهجوم الروسي على سهول أوكرانيا، وتفجير القوافل العسكرية الروسية التي كانت في طريقها إلى كييف.

وتظل الطائرات بدون طيار جزءًا من خطط أوكرانيا طويلة المدى للدفاع عن نفسها. وتقوم شركة بيرقدار ببناء مصنع تصنيع في البلاد مع تراجع الدعم الغربي، كما استخدمتها أذربيجان ضد القوات الأرمينية في عام 2020.

بطل شعبي

في تركيا، حولت طائرات بيرقدار بدون طيار مهندس الطيران الذي تدرب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والبالغ من العمر 42 عامًا إلى بطل شعبي لوضع البلاد على المسرح العالمي، وربما زعيمها التالي.

وسلجوق متزوج من إحدى بنات الرئيس رجب طيب أردوغان، ويعج بالمعجبين في كل مكان يذهب إليه. وتظهر بيانات الاستطلاع أنه أحد أكثر الشخصيات العامة شعبية في البلاد.

والآن يروج له أنصاره لخلافة والد زوجته كرئيس للبلاد مع استمرار تدفق الأوامر إليه. ومؤخرا انضمت رومانيا وبولندا العضوتان في حلف شمال الأطلسي إلى القائمة المتزايدة من الدول التي تقدمت لشراء أسلحته.

وقال بيرقدار إنه ليس لديه طموحات سياسية، لكنه لا يستبعد ذلك إذا طلب منه أردوغان الترشح في الانتخابات المقبلة.

وبعد أكثر من 20 عامًا في السلطة، يواجه أردوغان (70 عامًا) حدًا أقصى لولايته في عام 2028، وبدأت التكهنات تتراكم بشأن من سيخلفه مع إجراء سلسلة من الانتخابات المحلية في نهاية هذا الأسبوع.

وقال في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" في الخريف الماضي، وهو جالس على أريكة جلدية ويدخن سيجارة إلكترونية في صالة تدريب الطيارين بقاعدة عسكرية في واشنطن، قال سلجوق: "ربما أقول نعم، لكن ذلك سيعتمد على الظروف".

وأضاف صهر أردوغان قبل أن يصحح نفسه: "أنا لست في السياسة..أنا لست في السياسة النشطة".

ويدور الآن سؤال من سيخلف أردوغان بعد أن قال الرئيس التركي في وقت سابق من هذا الشهر إن الانتخابات المحلية في البلاد في نهاية هذا الأسبوع ستكون حملته الأخيرة "بموجب القانون".

ولا يزال بإمكان الزعيم التركي أن يغير رأيه، لكن المراقبين عن كثب للسياسة التركية يقولون إن السباق لخلافته قد بدأ بالفعل.

وقال بوراك قادرجان، أستاذ الإستراتيجية في كلية الحرب البحرية الأميركية والخبير في السياسة التركية: "أعتقد أن العاصفة الكاملة تشير نحو بيرقدار".

نشأة المهندس

ولد بيرقدار في إسطنبول لعائلة من المهندسين، وتنقل منذ فترة طويلة في دوائر ذات علاقات جيدة. وكان والده، أوزدمير بيرقدار، يعرف أردوغان منذ نشأته على ساحل البحر الأسود. وبقيا على اتصال عندما أسس شركته لقطع غيار السيارات، بايكار، في التسعينيات.

قضى بيرقدار الشاب معظم شبابه في مصنع العائلة، حيث كان يصنع أحيانًا نماذج طائرات يتم التحكم فيها عن طريق الراديو من مجموعات، وأحيانًا يعدل طائراته الخاصة. وأصبحت النقطة المحورية لدراساته في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أولاً في إسطنبول، ثم في جامعة بنسلفانيا، في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأت فيه طائرات "بريديتور" الأميركية الصنع في إحداث فرق حاسم في ساحات القتال في أفغانستان والعراق.

ومن هناك، كانت خطوة قصيرة نحو تجربة النموذج الأولي للطائرات بدون طيار في موطنه في مصنع العائلة في تركيا.

وفي ذلك الوقت، كانت تركيا تعمل على بناء صناعة أسلحة محلية مستقلة قادرة على تحمل انقطاع الإمدادات من المنتجين الغربيين. رأى والد بيرقدار أن مشاريع ابنه يمكن أن يكون لها بعض القيمة وساعده في الترتيب لاختبارها مع الجيش التركي.

وينسب المديرون التنفيذيون والمهندسون في الشركة إلى بيرقدار المساعدة في الإشراف على الرحلات التجريبية الأولى لطائرته بدون طيار، والتي أطلق عليها اسم Mini U.A.V. وأظهرت لقطات وثائقية من عام 2003 وهو يشرح أهمية الطائرات بدون طيار لمجموعة من الضباط العسكريين. وكانت أطروحة الماجستير الخاصة به بعنوان "مناورات الهبوط العدوانية للمركبات الجوية بدون طيار".

طائرات بريقدار

في عام 2014، قدمت شركة بيرقدار نموذجًا أوليًا لطائرة أكبر بدون طيار قادرة على حمل الأسلحة: منتجها الرائد، TB2.

ربما لم تكن متطورة مثل نظيراتها المصنوعة في الولايات المتحدة، لكن بيرقدار ملأ مكانته من خلال بناء طائرات بدون طيار موثوقة يمكنها التغلب على الدفاعات الجوية عن طريق الطيران على ارتفاع منخفض وبطيء.

ويعتبر الكثيرون في الصناعة الآن TB2 بمثابة كلاشينكوف للطائرات بدون طيار، حيث يلعب دورًا حاسمًا في سوريا، حيث استخدمه الجيش التركي للتهرب من الدفاعات الجوية التي قدمتها روسيا لضرب القوات الحكومية.

وقد قامت أوكرانيا ببناء مخزون منها، وجاءت الأوامر من حكومات في أماكن أخرى، حيث أظهرت الطائرات بدون طيار بشكل متزايد قدرتها على تغيير ديناميكية الصراعات في جميع أنحاء العالم.

حافظ بيرقدار على مكانة منخفضة نسبيًا في تركيا، حتى بعد زواجه من سمية إحدى بنات أردوغان في عام 2016، لكن شهرة طائرته "الدرون" اكسبته سمعة كبيرة.

علامة تجارية

بحلول موعد الانتخابات الرئاسية التركية العام الماضي، أصبحت طائرات بيرقدار بدون طيار جزءًا أساسيًا من العلامة التجارية لأردوغان، والتي صورتها كرمز للفخر الوطني وتطلعات تركيا إلى النفوذ العالمي.

وظهر الرئيس في أحد ملصقات الحملة الانتخابية وهو يرتدي ظلال طيارين مماثلة وسترة طيران للشاب بيرقدار، وتحلق طائرة TB2 فوق كتفه الأيسر.

وكانت صناعة الدفاع المتنامية في تركيا، والتي أنتجت مؤخرًا أول حاملة طائرات في البلاد، جزءًا أساسيًا من حملات أردوغان التي يقول إنه يهدف من خلالها إلى إعادة البلاد إلى مكانة القوة العالمية.

ومنذ ذلك الحين، ردد بيرقدار بعض خطابات أردوغان القومية، وملأ خطابه بإشارات إلى ماضي تركيا العثماني، وانضم إلى احتجاجات الشوارع المدعومة من الحكومة ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة.

ويعد بيرقدار، وخاصة شقيقه هالوك، الذي أصبح الرئيس التنفيذي لشركة بايكار بعد وفاة والدهما في عام 2021، من بين الدائرة المقربة من مستشاري أردوغان وقد اضطلعوا بدور أكثر بروزا في تمثيل البلاد في الخارج. ويعد هالوك بيرقدار زائرًا متكررًا لأوكرانيا، وقد تم تصويره العام الماضي وهو يستقبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي في المطار عندما زار تركيا.

ومن بين ورثة أردوغان المحتملين، لم يظهر سوى عدد قليل من المرشحين الآخرين القادرين على البقاء، وفق "وول ستريت جورنال".

تهميش

ولا يملك أي من أبناء أردوغان سيرة ذاتية من الإنجازات التي يمكن مقارنتها بإنجازات بيرقدار. وواجه صهره الآخر، بيرات البيرق، انتقادات واسعة النطاق بعد فترة كارثية كوزير للمالية في الفترة من 2018 إلى 2020، على ما أرودت الصحيفة الأميركية واسعة الانتشار.

وقالت الصحيفة: "لقد همش أردوغان منافسيه داخل حزبه، في حين لم تتوصل أحزاب المعارضة التركية بعد إلى مرشح ناجح. ويواجه أحد المنافسين المحتملين، عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، اختبارًا مهمًا في انتخابات نهاية الأسبوع حيث يحاول صد مرشح من حزب أردوغان".

ويقول معجبو بيرقدار إن نجاحه يشير بدلا من ذلك إلى مستقبل أكثر جدارة، ويصفونه بمصطلحات مخصصة عادة لأمثال ستيف جوبز أو إيلون ماسك. ويقول محللون إن صورته كمهندس ورجل أعمال تمثل خروجًا دقيقًا، ولكنه مهم عن جوانب حكم أردوغان، الذي أضعف المؤسسات التركية ومركزية السلطة حول الرئاسة.