العالم اليوم - حادثة وورلد سنترال كيتشن.. تعليق أسترالي وحديث عن مستشار خاص

انتم الان تتابعون خبر حادثة وورلد سنترال كيتشن.. تعليق أسترالي وحديث عن مستشار خاص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أبريل 2024 08:30 صباحاً - قالت الحكومة الأسترالية، السبت، إنها ستعين مستشارا خاصا للعمل مع إسرائيل لضمان "الثقة الكاملة" في التحقيقات في غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل 7 من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ: "ستعين الحكومة مستشارا خاصا طلبنا من الإسرائيليين العمل معه حتى يتسنى إبلاغنا بمدى ملاءمة العملية".

وأضافت أن المعلومات الواردة من إسرائيل بشأن مقتل عاملة إغاثة أسترالية جراء غارة إسرائيلية في غزة "غير كافية".

وقالت وونغ للصحفيين إنه بعد إطلاعها من قبل السلطات الإسرائيلية على معلومات متعلقة بالحادث: "أوضحت أستراليا أننا لم نتلق حتى الآن معلومات كافية تلبي توقعاتنا بشأن مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية لالزاومي فرانكوم المعروفة بزومي، والتي كانت من بين 7 عمال إغاثة يعملون لصالح المطبخ المركزي العالمي قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة".

وكانت إسرائيل قد أقرّت في وقت سابق الجمعة، بأن أخطاء أدت إلى مقتل عمّال الإغاثة السبعة وهم كندي وثلاثة بريطانيين وبولندي وأسترالية وفلسطيني، بثلاث غارات جوية نفذتها الإثنين طائرة إسرائيلية مسيّرة.

ودعت منظّمة "وورلد سنترال كيتشن" المنتمي إليها العمّال إلى إجراء تحقيق مستقل في الواقعة.

وتحذّر الأمم المتحدة من جوع "كارثي" في القطاع الفلسطيني الخاضع لحصار مطبق.

وأثار القصف الإسرائيلي إدانة دولية واسعة، وقام الجيش بتحقيق داخلي تحدّث عن نتائجه الجمعة.

وبثّ ضباط إسرائيليون أمام صحفيين مقاطع فيديو التقطتها مسيّرة لشخص قدمّوه على أنه "عنصر من حماس" انضمّ الى موكب منظمة "وورلد سنترال كيتشن" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا.

وكان الموكب ينقل مساعدات الى شمال قطاع غزة. وتعرّض للقصف في دير البلح في وسط القطاع.

وكانت السيارات الثلاث تحمل شعار المنظمة على سطحها، إلا أن هار إيفين قال إن كاميرا المسيّرة لم تتمكن من رؤية الشعار بسبب الظلمة.