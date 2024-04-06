أستراليا: المعلومات الواردة من اسرائيل بشأن مقتل عاملة إغاثة في غزة «غير...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 08:37 صباحاً - أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ السبت أن المعلومات الواردة من إسرائيل بشأن مقتل عاملة إغاثة أسترالية جراء غارة إسرائيلية في غزة «غير كافية».

وقالت وونغ للصحافيين إنه بعد إطلاعها من قبل السلطات الإسرائيلية على معلومات متعلقة بالحادث، أوضحت أستراليا «أننا لم نتلق حتى الآن معلومات كافية تلبي توقعاتنا» بشأن مقتل عاملة الإغاثة الأسترالية لالزاومي فرانكوم المعروفة ب«زومي». وكانت «زومي» من بين سبعة عمال إغاثة يعملون لصالح المطبخ المركزي العالمي قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة.

وأضافت وزيرة الخارجية في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون في أديلايد «ستعين الحكومة مستشارا خاصا طلبنا من الإسرائيليين العمل معه حتى يتسنى إبلاغنا بمدى ملاءمة العملية».

وتابعت «نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك».

وكان جيش الاحتلال قد أعلن نتائج التحقيق المتعلقة بمقتل 7 موظفين بمنظمة وورلد كيتشن، حيث أقر بأن استهداف سيارات مساعدات المنظمة الإغاثية خطأ جسيم.

وبحسب ما وصلت إليه التحقيقات فإن الغارات التي استهدفت مركبات ورلد سنترال كيتشن تم تنفيذها في انتهاك خطير للأوامر، معتبرة أن أحد القادة افترض خطأ أن مسلحين من حماس كانوا في مركبات ورلد سنترال كيتشن التي استهدفتها الغارة.

وأقال الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة ضابطين ووجه توبيخا رسميا لكبار القادة بعد أن خلص التحقيق إلى وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.