العالم اليوم - وفاة أبرز رموز نظام مبارك.. أحمد فتحي سرور

انتم الان تتابعون خبر وفاة أبرز رموز نظام مبارك.. أحمد فتحي سرور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أبريل 2024 10:29 صباحاً - توفي ليل الجمعة السبت القانوني المصري المخضرم أحمد فتحي سرور الذي تولى لفترة طويلة رئاسة مجلس الشعب عن عمر 91 عاما، بحسب ما أفاد نجله على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام حكومية.

وكتب طارق سرور عبر حسابه على موقع فيسبوك: "اليوم ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان استرد الله وديعته".

وتابع: "رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا (..) وداعاً أبي الأب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة".

وأوردت صحيفتا "الأهرام" و"أخبار اليوم" على موقعيهما خبر وفاة سرور الذي تولى رئاسة مجلس الشعب عام 1991 وظل محتفظا بهذا المنصب لمدة 21 عاما.

كذلك تولى حقيبة وزارة التربية والتعليم بين عامي 1986 و1993 في حكومة عاطف صدقي.

وتخرج سرور في كلية الحقوق وبدأ حياته كوكيل للنائب العام قبل أن يصبح عميدا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة في الفترة بين 1983 و1985، وله العديد من المؤلفات القانونية.

وكان سرور من أبرز رموز نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011، إذ شغل منصب عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم آنذاك.