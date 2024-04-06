العالم اليوم - خسائر أسبوعية للأسهم الأميركية بعد بيانات اقتصادية متباينة

انتم الان تتابعون خبر خسائر أسبوعية للأسهم الأميركية بعد بيانات اقتصادية متباينة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أبريل 2024 11:26 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأميركية في نهاية جلسة الجمعة، بعد بيانات قوية للوظائف، لكنها أنهت تعاملات الأسبوع على تراجع بعد بيانات اقتصادية متباينة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في مارس عما كان متوقعا مع زيادة الأجور بشكل مطرد، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أرض صلبة.

بيانات الوظائف القوية عززت الرأي في قوة الاقتصاد لكنها زادت أيضا من فرص إرجاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وخلال تعاملات الجمعة تقدمت جميع القطاعات الرئيسية على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع قيادة أسهم شركات خدمات الاتصالات وأسهم الصناعة والتكنولوجيا للمكاسب.

ووفقا للبيانات ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 خلال جلسة الجمعة بنسبة 1.11 بالمئة مسجلا 5204.34 نقطة. كما زاد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.24 بالمئة ليسجل 16248.52 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.80 بالمئة إلى 38904.04 نقطة.

وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفاضا أسبوعيًا بنسبة 0.95 بالمئة، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.80 بالمئة، وشهد مؤشر داو جونز الصناعي خسائر أكبر بنسبة 2.27 بالمئة.