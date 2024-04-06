العالم اليوم - بينهم عنصر بارز.. إيران تعتقل 3 من تنظيم داعش

انتم الان تتابعون خبر بينهم عنصر بارز.. إيران تعتقل 3 من تنظيم داعش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أبريل 2024 11:26 صباحاً - أعلنت الشرطة الإيرانية، السبت، اعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش وعضوين آخرين في التنظيم بتهمة التخطيط لهجوم انتحاري خلال عيد الفطر الذي يحل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن الشرطة أن محمد ذاكر المعروف باسم "رامش" والعضوين الآخرين اعتقلوا في كرج غربي العاصمة طهران في أعقاب اشتباكات.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض أيضا على 8 آخرين كانوا بصحبتهم.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجيرين في إيران في يناير أسفرا عن مقتل قرابة 100 شخص وإصابة العشرات خلال تأبين أقيم لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في العراق في هجوم بطائرة أميركية مسيرة في 2020.

واعتقلت إيران 35 شخصا في يناير، من بينهم قائد بفرع التنظيم في أفغانستان (داعش-خراسان)، الذي قالت إنه على صلة بالتفجيرين اللذين وقعا في الثالث من يناير في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد.

وفي 22 مارس، وفي أعنف هجوم في روسيا منذ 20 عاما، فتح مسلحون النار من أسلحة آلية في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو، مما أسفر عن مقتل 144 على الأقل في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.