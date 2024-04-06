‏الشرطة الإيرانية تعتقل 3 أشخاص يشتبه بأنهم من داعش كانوا يخططون لتنفيذ عملية انتحارية

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أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت ‏الشرطة الإيرانية، 3 أشخاص يشتبه بأنهم من داعش كانوا يخططون لتنفيذ عملية انتحارية، وفقا لوسائل إعلامية.

وقصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.