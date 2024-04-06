العالم اليوم - الذهب يواصل حصد المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

انتم الان تتابعون خبر الذهب يواصل حصد المكاسب للأسبوع الثالث على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أبريل 2024 12:24 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب ، خلال تعاملات الجمعة، لتحقق مستوى قياسيا جديدا بفضل عدة عوامل منها رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية وعمليات الشراء بدافع المضاربة ومشتريات البنوك المركزية، وذلك على الرغم من النمو القوي للوظائف في الولايات المتحدة في مارس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.7 بالمئة بنهاية تعاملات الجمعة، مسجلا 2329.75 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2330.06 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزاد المعدن الأصفر بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة عند التسوية إلى 2345.4 دولار.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الأربعاء، إن البنك لن يتعجل في خفض تكاليف الاقتراض بعد أن أبقى سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة الشهر الماضي.

ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة بنحو 59 بالمئة لخفض أسعار الفائدة الأميركية في يونيو.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.