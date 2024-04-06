العالم اليوم - إسرائيل تستعيد جثة رهينة من غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أبريل 2024 01:29 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استعادة جثة رهينة من خان يونس إلى إسرائيل على يد قوات النخبة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان إن "المخطوف الإسرائيلي إلعاد كتسير الذي اختطف في 7 أكتوبر مع والدته وهو على قيد الحياة، قد أعدم وهو في الأسر".

وأضاف: "الجهاد الإسلامي صوره مرتين ثم أعدمه".

وأعلنت كارميت كاتسير، شقيقة إلعاد كاتسير، أنه تم إخطار عائلتها بمقتل شقيقها في الأسر.

وكتبت في منشور على فيسبوك أنه تم انتشال جثته من قطاع غزة وإعادتها إلى إسرائيل وسيتم دفنها في كيبوتس نير عوز.

وكتبت: "تم إحضار إلعاد إلى إسرائيل الليلة الماضية، بعد أن قُتل أسيرا"، قائلة إن الجيش سيعلن في وقت لاحق عن تفاصيل العملية.