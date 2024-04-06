العالم اليوم - محادثات وقف إطلاق النار.. وفد حماس يتوجه إلى القاهرة

انتم الان تتابعون خبر محادثات وقف إطلاق النار.. وفد حماس يتوجه إلى القاهرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أبريل 2024 02:26 مساءً - قالت حركة حماس، السبت، إن وفدا برئاسة خليل الحية القيادي في الحركة سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، 7 أبريل من أجل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت الحركة في بيان أن وفدا "سيتوجه الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة الأشقاء في مصر"، مشيرة إلى أن مطالبها "تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة".

وأكدت أن هذه "مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها".

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن كتب الجمعة إلى زعيمي مصر وقطر يدعوهما إلى الضغط على حماس من أجل إبرام اتفاق الرهائن مع إسرائيل.

كما كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن نقطة الخلاف، التي تقف عائقا أمام محاولات التوصل لاتفاق هدنة وتبادل رهائن في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، تبرز كقضية رئيسية في صلب مفاوضات الهدنة.

وحث الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حل هذه القضية خلال مكالمة هاتفية، الخميس، وفقا لمسؤولين أميركيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن يضغط على إسرائيل للسماح لأعداد محدودة من المدنيين، الذين شردتهم الحرب بالعودة إلى الجزء الشمالي من القطاع.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، السبت، ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 33137 قتيلا منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في 7 أكتوبر.

وأفاد بيان للوزارة بأنه خلال 24 ساعة وحتى صباح السبت سجّل مقتل 46 شخصا، مشيرا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 75815 جريحا خلال ستة أشهر من الحرب.