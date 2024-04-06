العالم اليوم - انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق

انتم الان تتابعون خبر انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أبريل 2024 03:24 مساءً - أفادت وكالة الأنباء السورية، السبت، بسماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

من جهته، قال المرصد السوري إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف مجهولة جنوبي دمشق.

وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي على سوريا خلال الفترة الأخيرة لاسيما عقب الحرب في غزة.

وتحولت البلاد لساحة يترجم عليها الصراع بين إسرائيل وإيران، حيث تقصدت الأولى استهداف العديد من القادة الإيرانيين في سوريا بالإضافة إلى أهداف أخرى.

وآخر تلك الاستهدافات كان الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق والذي أدى لمقتل 7 من قادة الحرس الثوري.

ووسط التهديدات الكلامية للقادة الإيرانيين تكثر التحليلات حول طبيعة الرد الإيراني على الضربة التي استهدفت مبنى دبلوماسي فيما يعتبر بالأعراف الدولية استهدافا للأرض الإيرانية مباشرة.