العالم اليوم - حماس ترفض "التنازل" عن مطالبها للهدنة مع إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أبريل 2024 03:24 مساءً - أكدت حركة حماس، السبت، رفضها "التنازل" عن مطالبها لإبرام هدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، مع إرسالها وفدا إلى القاهرة الأحد لاستئناف المباحثات مع الوسطاء.

وأعلنت الحركة في بيان أن وفدا "سيتوجه الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة الأشقاء في مصر".

وكررت مطالبها التي جاءت في مقترح في 14 مارس قبيل قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تم إقراره في 25 مارس.

وأشارت، في بيانها اليوم، إلى أن مطالبها "تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، وصفقة تبادل أسرى جادة".

وأكدت حماس أن هذه "مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها".

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله إن الرئيس الأميركي جو بايدن كتب الجمعة إلى زعيمي مصر وقطر يدعوهما إلى الضغط على حماس من أجل إبرام اتفاق الرهائن مع إسرائيل.

كما كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن نقطة الخلاف، التي تقف عائقا أمام محاولات التوصل لاتفاق هدنة وتبادل رهائن في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، تبرز كقضية رئيسية في صلب مفاوضات الهدنة.

وحث الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حل هذه القضية خلال مكالمة هاتفية، الخميس، وفقا لمسؤولين أميركيين.