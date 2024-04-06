نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير أستراليا بالقاهرة: التبادل التجارى بين القاهرة وكانبرا زاد لمليار دولار أسترالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير الأسترالي في مصر الدكتور أكسل وابنهورست، إن هناك أوجه تعاون كثيرة مشتركة بين مصر وأستراليا لا سيما فيما يتعلق بالتجارة حيث وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين مليار دولار أسترالى، لافتا إلى أن الصادرات الأسترالية الأكثر شهرة إلى مصر هي الفول.

وأضاف فى كلمته على هامش حفل إفطار استضافه بمقر إقامته، أن العلاقات المصرية الأسترالية متميزة معربا عن أمله زيادة الاستثمارات الأسترالية فى مصر فى مجال الهيدروجين الأخضر والتعدين.

وهنأ السفير الأسترالى المصريين بشهر رمضان المبارك، وقالت إن المسلمين يشكلون 3.2% من تعداد سكان أستراليا.

وقال إن مصر وأستراليا دولتان يمكنهما تحقيق الكثير من خلال زيادة التعاون في الممارسات الزراعية للأراضي الجافة وإدارة المياه والسياحة والآثار ومجالات التعاون الأخرى.

وقال سفير أستراليا بمصر أن العدد الإجمالي للمسلمين يبلغ عددهم 604200 شخص، أو 2.6% من إجمالي سكان أستراليا، وهذا العدد الإجمالي للسكان المسلمين يجعل الإسلام ثاني أكبر تجمع ديني في أستراليا بعد المسيحية.

وأضاف أن هذا العام تحتفل مصر وأستراليا بالذكرى 74 لإقامة العلاقات بينهم وتتسم العلاقات المصرية الأسترالية بالأهمية والإستراتيجية، لوجود العديد من الروابط والعلاقات التاريخية منذ أن قامت أستراليا بافتتاح سفارة لها فى القاهرة فى مارس 1950، باعتبارها أول سفارة أسترالية فى الشرق الأوسط.

وتابع أن هناك تاريخ طويل من التعاون في مجالي السلام والأمن الاقليمى، خاصة فيما يتعلق بجهود تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.