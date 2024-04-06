‏الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن أنه سيترشح لولاية ثانية وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيترشح لولاية ثانية وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي، قائلا إنه سيسهل التعاملات المالية والتجارية الدولية وذلك في إصلاح طالبت به الشركات التونسية.

وقالت الحكومة، في بيان إن "مشروع قانون الصرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية".

ويتعين على المستثمرين حاليا تلقي موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لإجراء المعاملات الخارجية أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع. ويصدر البنك المركزي الموافقة على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غامضة ومفرطة في بيروقراطيتها.