‏المرصد السوري: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف مجهولة جنوبي دمشق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنو‏المرصد السوري، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف مجهولة جنوبي دمشق.

وقصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.