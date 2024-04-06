العالم اليوم - رباعية جديدة لمان سيتي.. هل دخل الفريق مرحلة "حسم اللقب"؟

انتم الان تتابعون خبر رباعية جديدة لمان سيتي.. هل دخل الفريق مرحلة "حسم اللقب"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أبريل 2024 04:21 مساءً - يبدو أن مانشستر سيتي الإنجليزي، دخل في مرحلة "الانتصارات المتسلسلة"، وهي قمة الأداء للفريق، والتي عادة ما يدخل فيها لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الأشهر الأخيرة.

وعاد مانشستر سيتي ليحقق انتصارا مقنعا، بنتيجة 4-2، على مستضيفة كرستال بالاس، ظهر السبت، ليشدد الخناق على متصدر الدوري ليفربول، الذي يبعد عنه بثلاثة نقاط.

وتألق لمانشستر سيتي كيفن دي بروين، الذي سجل هدفين رائعين، وقدم تمريرة حاسمة للهداف إيرلنغ هالاند، وكان اللاعب الشاب ريكو لويس قد سجل هدفا أيضا خلال الانتصار العريض.

ويأتي انتصار "السيتيزينز" بعد أيام قليلة من انتصاره العريض على أستون فيلا، بنتيجة 4-1، مما دفع خبراء الدوري لتأكيد أن الفريق دخل في مرحلة الانتصارات المتسلسلة التي عود الجماهير عليها.

وعادة ما يبدأ الفريق تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا بتحقيق سلسلة من الانتصارات في شهري مارس وأبريل، يحسم بها لقب الدوري كل عام.