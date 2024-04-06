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الجيش الروسى يعلن إسقاط مُسيرة أوكرانية فى بيلجورود

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 04:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مسيرة أوكرانية في بيلجورود، الواقعة جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية بأن الهجمات طالت منطقة ميناء الشحن ومحطة الأكسجين والنيتروجين، كما أنه لم يتم تسجيل أي ضرر للبنية التحتية الحيوية أو تعطيل تشغيل المحطة.

ودعت روسيا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تسجيل حالات الهجوم من الجانب الأوكراني، من أجل توثيق الانتهاكات.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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