نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالاحصائيات.. تراجع شعبية بايدن بين الناخبين بسبب الصراع في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بين الناخبين بشكل كبير بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس"، وفقا لنتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مجلة "نيوزويك".

ووفق نتائج الاستطلاع الذي أجري في شهر 24 مارس الماضي، بلغت نسبة مؤيدي سياسات بايدن تجاه الوضع الإنساني في قطاع غزة 30%، وعارضها 39%.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجري في 29 أكتوبر 2023، أيد 37% من المستطلعين سياسات بايدن، معلنين دعمهم الكامل لإسرائيل، بينما عارض 35% سياسات الرئيس الأمريكي، بينما أظهرت نتائج استطلاع أجري في 9 ديسمبر تراجع نسبة المؤيدين إلى 33% وارتفاع نسبة المعارضين إلى 39%.

وردا على سؤال حول دور بايدن في الوضع الإنساني الحالي في غزة، قال 22% من المستطلعين إنه يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه القضية، وأكد 23% أنه يتحمل جزءا من المسؤولية، وقال 24% منهم إن حركة "حماس" هي المسؤولة عن الوضع الإنساني الحالي.

شمل الاستطلاع 1500 أمريكي من جميع أنحاء البلاد، وكان هامش الخطأ 2.53 نقطة مئوية.