نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برسم كاريكاتوري.. حماس توجه رسالة إلى ذوي الأسرى الإسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس يوم السبت رسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين.

ونشرت "القسام" صورة كاريكاتورية لأسيرين إسرائيليين يتحاوران، وعلقت عليها قائلة "حكومتكم تخلت عن أبنائكم كما تخلت عن شاؤول وهدار من قبل".

وكان الجيش الإسرائيلي قدر سابقا أعداد المحتجزين المتبقين في قطاع غزة بنحو 130 أسيرا، لكنه لا يعرف من منهم لا يزال على قيد الحياة الآن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة الإسرائيلية تقدر عدد الأسرى الأحياء لدى حماس بـ 40 شخصا فقط، من أصل 134 لا زالوا في الأسر.

وفي المقابل لم تؤكد فصائل المقاومة أعداد المحتجزين لديها لصعوبات تتعلق بإحصائهم مع استمرار القصف.

وللشهر السادس تتواصل الحرب المدمرة على غزة مما يفاقم الوضع الإنساني المأساوي في القطاع بالإضافة إلى سقوط المزيد من القتلى علما أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة بلغت 33091 قتيلا منذ 7 أكتوبر الماضي.