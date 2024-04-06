العالم اليوم - شولتس: لا شيء سيثني ألمانيا عن جهود دعم أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أبريل 2024 07:25 مساءً - حث المستشار الألماني أولاف شولتس على مواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، قائلا، السبت، إن ألمانيا لن يثنيها شيء عن جهود دعم كييف.

وفي حديثه خلال تجمع للديمقراطيين الاجتماعيين الأوروبيين في بوخارست، قال شولتس إن أفضل سبيل لمنع أي تصعيد، بما في ذلك الصراع المحتمل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، هو الردع الفعال، على حد وصفه.

وأضاف الزعيم الألماني: "الحرب في أوكرانيا تنتهي في اللحظة التي يقرر فيها الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين سحب قواته".

وتابع: "ومع ذلك، لن يتخذ هذا القرار إلا إذا أدرك أنه لن يستطيع كسب الحرب في ساحة المعركة".

وأوضح: "لذلك فإننا نستثمر بشكل أكبر في أمننا ودفاعنا بشكل مشترك في أوروبا حتى لا تسول لأي أحد نفسه بأن يهاجمنا".

وختم بالقول: "هذا يعني أيضا وضع المصلحة الذاتية الضيقة جانبا وبناء صناعة دفاع أوروبية قوية وحقيقية".

وقدمت ألمانيا دعما عسكريا لأوكرانيا بلغت قيمته حتى الآن 28 مليار يورو (30.3 مليار دولار).