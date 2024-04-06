العالم اليوم - لا بطاقة ولا نقود.. "طريقة ثورية" في عالم الدفع السريع

انتم الان تتابعون خبر لا بطاقة ولا نقود.. "طريقة ثورية" في عالم الدفع السريع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أبريل 2024 07:25 مساءً - قدمت إحدى شركات التقنية تكنولوجيا جديدة في عالم الدفع السريع، تمكن الزبون من دفع قيمة مشترياته، باستخدام طلاء أظافر خاص، يحل بديلا عن النقود أو البطاقة الائتمانية.

وابتكرت شركة "Smart Chip" تكنولوجيا جديدة، ستمكنك من الدفع لمقتنياتك، بمجرد التلويح بظفرك في ماكينة دفع لا تلامسية.

ويحتوي الجهاز الذي تبلغ قيمته 16 دولارا على تفاصيل البطاقة المصرفية للمالك، ويرتبط بتطبيق الهاتف المحمول لإجراء عمليات الدفع، وفقا لتقرير صحيفة "ذا صن" البريطانية.

عند تركيبها، يتم لصق الرقاقة على الظفر الذي يرغب فيه العميل ومن ثم طلاءه بطلاء الأظافر، حسب التقرير ذاته.

ومع ذلك، ستتطلب الشريحة استبدالها ما بين خمس إلى سبع مرات كل عام، أي مرة واحدة كل شهرين تقريبا، اعتمادا على طول أظافر المستخدم.

وقال رودولف رابر، مؤسس "Smart Chip": "الشريحة الذكية معك دائما، ويمكنك حتى تغطيتها باللون الذي تريد".

كما أشار إلى أن هذه التكنولوجيا "لا يمكن سرقتها"، كما أنه لا يمكن "نسيانها في المنزل".