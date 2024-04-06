القسام تعلن قتل 14 جندياً إسرائيلياً

القسام تعلن قتل 14 جندياً إسرائيلياًأعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، قتل 14 جنديا إسرائيليا، واستهداف 6 آليات عسكرية إسرائيلية في مدينة خان يونس.

وأوضحت الكتائب، عبر تلغرام، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" محلية الصنع شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أنه "فور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أعد مسبقا تم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد".

وأكدت الكتائب مقتل 6 جنود إسرائيليين وتحوّل أجسادهم إلى "أشلاء" وإيقاع عدد آخرين بين قتيل وجريح.

وقالت في بيان تلاه، إن مقاتليها عاودوا استهداف قوات النجدة والجنود الذين فرّوا من المكان وتحصنوا في أحد المنازل المحيطة بمنطقة الحدث بعبوة مضادة للأفراد، حيث أكد المقاتلون مقتل 3 جنود إسرائيليين وتحولهم لـ"أشلاء" وإصابة عدد آخرين بجراح.

وبيّنت أن مقالتيها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" وقوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، حيث هبط الطيران المروحي لإخلائهم في منطقة حي الأمل بمدينة خان يونس.

وتابعت أن مقاتليها أجهزوا على 5 جنود إسرائيليين من المسافة صفر وأصابوا عددا آخرين ودمروا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" في المدينة.

وأضافت أن مقاتليها أكدوا تدمير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بعبوة "العمل الفدائي" في منطقة حي الأمل.

بدورها أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي تفجير دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بعبوة "ثاقب-برميلية"، شرقيّ دير البلح.