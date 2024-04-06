نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الجزائرية تستدعي سفير النيجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أنها استدعت سفير جمهورية النيجر بالجزائر، أمينو مالام مانزو يوم الخميس إلى مقر الوزارة بسبب "قضية ترحيل المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد".

وأفاد بيان وزارة الخارجية بأن "سفير جمهورية النيجر بالجزائر، أمينو مالام مانزو، أستدعي يوم الخميس إلى مقر الوزارة حيث التقت به المديرة العامة لإفريقيا سلمى مليكة حدادي".

وأوضح البيان أن اللقاء "تناول بصفة أساسية، التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر، وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة".

وأضاف البيان أنه "تم تذكير سفير جمهورية النيجر بوجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة، ويبقى الفضاء المفضل لمناقشة كل التطورات المرتبطة بهذه القضية".

وختم بيان وزارة الخارجية: "تؤكد الجزائر تمسكها الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة، وكذا بخصوص أي مسألة أخرى في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن".