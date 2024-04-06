نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح يوم السبت، استقالة الحكومة إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن الاستقالة تأتي كإجراء روتيني يتبع عقب انعقاد الانتخابات البرلمانية بالكويت وفرز النتائج النهائية تطبيقا لأحكام المادة 57 من الدستور.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في اجتماعه الاستثنائي قبل استقالته، على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري.

وأجريت الانتخابات البرلمانية الكويتية يوم الخميس الماضي حيث أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024 في جميع الدوائر بلغت 63.1 بالمئة.