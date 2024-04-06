العالم اليوم - إثارة البريميرليغ.. أرسنال يزيح ليفربول عن الصدارة "مؤقتا"

انتم الان تتابعون خبر إثارة البريميرليغ.. أرسنال يزيح ليفربول عن الصدارة "مؤقتا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 أبريل 2024 09:24 مساءً - استمرت الإثارة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بانتصار أرسنال المقنع، على برايتون، ليحتل صدارة الدوري "مؤقتا"، قبل موقعة ليفربول ومانشستر يونايتد.

وحقق "المدفعجية" انتصارا كبيرا بنتيجة 3-0 في ملعب برايتون، بفضل أهداف من بوكايو ساكا وكاي هافيرتز ولياندرو تروسارد.

وتصدر أرسنال جدول الترتيب مؤقتا، ليزيد الضغوطات على ليفربول، الذي سيذهب لمواجهة مانشستر يونايتد الأحد، في قمة الجولة.

وفي حال تعثر ليفربول، سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتشبث أرسنال بالصدارة، مع تبقي 7 مباريات فقط على النهاية.

يذكر أن أرسنال سيصب تركيزه الآن على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه مساء الثلاثاء عملاق الدوري الألماني بايرن ميونيخ، في ذهاب دور ربع النهائي.