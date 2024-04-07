العالم اليوم - ما هي أضرار تناول الأطعمة المقلية في رمضان؟

انتم الان تتابعون خبر ما هي أضرار تناول الأطعمة المقلية في رمضان؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 أبريل 2024 12:24 صباحاً - يرتكب الصائمون خلال شهر رمضان عددا من الأخطاء المتصلة بالعادات الغذائية، الأمر الذي يسبب لهم مشكلات تؤثر على صحتهم.

ومن أبرز هذه العادات الغذائية الخاطئة، الإقبال بشدة على الأطعمة المقلية ذات الزيوت المهدرجة.

وتوضح أخصائية التغذية سارة الكثيري، أن هناك طرقا عدة للطهي يمكن استخدامها كبدائل، تجعل الأطعمة أكثر صحية، بحيث لا تعتمد خلال طهيها إلا على شيء لا يذكر من الزيوت، كمسحة بسيطة عند استخدام المقلاة الهوائية كبديل عن القلي في الزيت الساخن الغزير.

وفي حديث لموقع "دوت الخليج" قالت الكثيري: "تحتوي بعض أنواع المقلاة الهوائية على خيارات متنوعة تتيح إمكانية طبخ الأطعمة بتقنيات أخرى، مثل الشواء، ويمكن استخدام الفرن العادي لإعداد السمبوسة وغيرها من الأطعمة، التي قد يفضل البعض قليها".

أضرار خطيرة على الصحة

تؤكد الكثيري أنه عند عدم استخدام الزيت في قلي الطعام واستخدام البدائل الصحية، قد يساعد ذلك على حصولك على طعام قليل السعرات نظرا لخلوه من الزيت بالكامل.

وتضيف أخصائية التغذية: "على الرغم من أن الطعام الذي سوف تحصل عليه سوف يحتوي بالطبع على سعرات إلا أنها سوف تكون أقل بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 في المئة من تلك الموجودة في الطعام المقلي بالزيت، والتي بدورها يمكن أن تساعد على تحفيز فقدان الوزن من خلال إدخال أطعمة صحية للحمية كبديل عن المقالي، لا سيما أن الأطعمة المعدة في المقلاة الهوائية ليست قليلة السعرات فحسب بل تعد قليلة الدهون كذلك".

وتلفت الكثيري إلى خطورة قلي الطعام بالزيت، حيث إنه قد تتكون بعض المركبات الخطيرة جراء التفاعلات التي تنشأ تحت تأثير درجات الحرارة العالية.

وتوضح قائلة: "من ضمن هذه المركبات مركب الأكريلاميد (Acrylamide) الخطير، والذي قد يرفع من فرص الإصابة بأمراض عديدة، أبرزها بعض أنواع مرض السرطان مثل سرطان المبيض، سرطان الثدي، وسرطان البنكرياس".