العالم اليوم - بالفيديو: غارات إسرائيلية على البقاع في لبنان

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو: غارات إسرائيلية على البقاع في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 أبريل 2024 02:18 صباحاً - قال مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز إن إسرائيل نفذت غارات على منطقة البقاع اللبنانية في ساعة متأخرة اليوم السبت، بعد ساعات قليلة من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق لبنان.

وأضاف المصدران أن الهجوم الإسرائيلي استهدف معسكر تدريب لحزب الله في قرية جنتا بالقرب من الحدود مع سوريا.

وأوضح المصدران أن إحدى الضربات استهدفت بلدة السفري القريبة من مدينة بعلبك شرق البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للغارات الإسرائيلية على البقاع.

وكان حزب الله وحركة أمل قد أعلنا مقتل ستة من عناصرهما الجمعة في ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان.

ويتواصل تبادل القصف اليومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وأعلن حزب الله شن 9 هجمات الجمعة ضد مواقع للجيش الإسرائيلي عبر الحدود.

ويقول حزب الله إنه يشن هجمات دعما لحماس في حربها ضد إسرائيل في غزة، وإنه يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة أن مقاتلاته شنّت غارة على "مبنى عسكري لحركة أمل" تواجد بداخله عدد من مقاتليها في مرجعيون في جنوب لبنان.

كذلك أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت على بنى تحتية لحزب الله بينها "مبنى عسكري" في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

ومنذ بداية تبادل القصف، قُتل في لبنان 356 شخصا على الأقل بينهم 235 مقاتلا في حزب الله و15 مقاتلا في حركة أمل و68 مدنيا، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا الى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وفي المقابل، قتل في الجانب الإسرائيلي 10 عسكريين وثمانية مدنيين بنيران مصدرها لبنان، وفق الجيش الإسرائيلي.