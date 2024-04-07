العالم اليوم - "درع التخفي" يصبح حقيقة.. فيديو للاختراع الغريب

انتم الان تتابعون خبر "درع التخفي" يصبح حقيقة.. فيديو للاختراع الغريب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 أبريل 2024 02:18 صباحاً - طورت شركة درعا للتخفي سيبلغ ثمنه 699 جنيها إسترلينيا (883 دولارا أميركيا) عند طرحه في الأسواق.

ويستخدم الدرع مجموعة عدسات مصممة بدقة لثني الضوء، مما يجعل الأشياء الموجودة خلفه غير مرئية تقريبا.

وأطلقت شركة Invisibility Shield ومقرها لندن على الدرع اسم Megashield، علما أنها توصلت إلى النموذج الأولي للمشروع في عام 2022.

ومنذ عام 2022، قامت الشركة بتطوير واختبار العديد من أجهزة إخفاء الهوية، قبل الوصول إلى أحدث تصميم لها.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يبلغ طول الدرع 6 أقدام وعرضه 4 أقدام، وهو مصنوع من مادة البولي كربونات عالية الجودة.

وباستخدام مجموعة عدسات مصممة بدقة، يتم توجيه الضوء المنعكس من الشخص الذي يقف خلف الدرع بعيدا عن الشخص الذي أمامه.

ويتم تلطيخ ضوء الخلفية بشكل أفقي عبر الوجه الأمامي للدرع، فوق المنطقة التي يمكن رؤية الهدف فيها عادة.

ووفق الفريق الذي طوّر المنتج، تكون الدروع أكثر فعالية على الخلفيات الموحدة، بما في ذلك العشب وأوراق الشجر والرمال والسماء.